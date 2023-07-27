UFC 291: где смотреть трансляцию турнира

Турнир UFC 291 пройдет 29 июля спортивной арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити. Начало основного карда — в 5.00 30 июля по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 1.30 мск, а предварительный кард — в 3.00.

Всего на UFC 291 запланировано 12 боев. В главном поединке сразятся американские бойцы Дастин Порье и Джастин Гейджи (фамилия также пишется как Гэтжи).

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию турнира UFC 291. Следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC: турниры в июле 2023 года — даты и главные бои