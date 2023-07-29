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Сегодня, 01:30

UFC 291: время начала, основной кард и россияне на турнире

Основной кард UFC 291 начнется в 05.00 по московскому времени
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Бойцы ММА Дастин Порье (слева) и Джастин Гейджи.
Дастин Порье (слева) и Джастин Гейджи.
Фото Global Look Press
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30 июня в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Vivint Arena» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 291. Соревнования начнутся поединками в ранних прелимах в 01.00 по московскому времени.

Главным событием вечера ММА станет поединок в легком весе за титул UFC BMF между американцами Джастином Гейджи и Дастином Порье.

Прелимы UFC 291 стартуют в 03.00, основной кард начинается в 05.00 мск.

Полный кард UFC 291

  • Джастин Гэтжи — Дастин Порье
  • Ян Блахович — Алекс Перейра
  • Тони Фергюсон — Бобби Грин
  • Майкл Кьеза — Кевин Холланд
  • Стивен Томпсон — Мишель Перейра
  • Деррик Льюис — Марком Роджерио де Лима
  • Тревин Джайлс — Габриэль Бонфим
  • Роман Копылов — Клаудио Рибейро
  • Джейк Мэтьюз — Мигель Баеза
  • Си Джей Вергара — Винисиус Сальвадор
  • Мэтт Семельсбергер — Йохан Лейнесс
  • Джоан Калдервуд — Присцила Кашуэйра

В предварительном карде российский средневес Роман Копылов проведет поединок против бразильца Клаудио Рибейро. Их бой начнется примерно в 03.35.

Текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 291 будет доступна на сайте «СЭ». Смотреть за видеотрансляцией боев можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

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Наибольшее внимание в ночь с субботы на воскресенье привлечет поединок между Порье и Гейджи — спортсмены выйдут друг против друга во второй раз. В первом бою в апреле 2018-го сильнее оказался Дастин. Он же идет фаворитом предстоящей битвы в букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу Бриллианта можно поставить с коэффициентом 1.67, вероятность этого исхода — примерно 59%. Успех Хайлайта доступен за 2.26 (40%), ничья — за 55.0 (1%).

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