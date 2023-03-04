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ММА

Сегодня, 11:35

UFC Джонс — Ган, Шевченко — Грассо: дата, время начала и где смотреть прямую трансляцию

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Сирил Ган.
Фото Global Look Press
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В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет турнир UFC 285 на «T-Mobile Arena», где в главном бою подерутся американец Джон Джонс и француз Сирил Ган за чемпионский пояс в тяжелом весе.

Поединок Джонса — Гана начнется не ранее 08.00 по московскому времени 5 марта. Видеотрансляция боя будет доступна на канале matchtv.ru.

В со-главном событии UFC 285 чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет бой с мексиканкой Алексой Грассо.

На счету 35-летнего Джонса в ММА — 26 побед, одно поражение и один был признан несостоявшимся. У 32-летнего Гана — 11 побед при одном поражении. 34-летняя Шевченко одержала 22 победы при трех поражениях в своей карьере в ММА. У 29-летней Грассо — 15 побед и три поражения.

Ознакомиться с результатами процедуры взвешивания бойцов UFC 285 можно по данной ссылке.

Валентина Шевченко
Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
ММА
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