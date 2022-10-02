UFC Fight Night 211: результаты всех боев турнира

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 211, в главном бою которого Янь Сяонань (16-3) победила Маккензи Дерн (12-3) решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Соломенный вес: Янь Сяонань (Китай) победила Маккензи Дерн (США) — Решение большинства судей.

Полусредний вес: Рэнди Браун (Ямайка) победил Франсиско Триналдо (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Раони Барселос (Бразилия) победил Тревина Джонса (Гуам) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Содик Юсуфф (США) победил Дона Шайнис (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легкий вес: Майк Дэвис (США) победил Вячеслава Борщева (Россия) — Единогласное решение судей.

Промежуточный вес: Даниэл Сантос (Бразилия) победил Джона Кастанеду (США) — КО, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Илир Латифи (Швеция) победил Алексея Олейника (Россия) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Хоаким Силва (Бразилия) победил Джесси Ронсона (Канада) — ТКО, 2-й раунд.

Средний вес: Брэндан Аллен (США) победил Кшиштофа Йотко (Польша) — Сабмишн, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Челси Чэндлер (США) победила Юлию Столяренко (Литва) — ТКО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Гуидо Каннетти (Аргентина) победил Рэнди Косту (США) — Сабмишн, 1-й раунд.