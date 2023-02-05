UFC Fight Night 218: Спивак досрочно победил Льюиса и другие результаты турнира

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 218, в главном бою которого молдаванин Сергей Спивак (16-3) досрочно победил американца Деррика Льюиса (26-11). Приводим результаты всех боев турнира.

Результаты боев турнира UFC Fight Night 218

Тяжелый вес: Сергей Спивак (Молдавия) победил Деррика Льюиса (США) — сабмишн, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Девин Кларк (Южная Корея) победил Чон Да Уна (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Тяжелый вес: Марчин Тыбура (Польша) победил Благоя Иванова (Болгария) — единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Ду Хо Чой (Южная Корея) — Кайл Нельсон (Канада) — ничья решением большинства судей (29-27, 28-28, 28-28).

Полусредний вес: Адам Фьюджитт (США) победил Юсаку Киносита (Япония) — ТКО, 1-й раунд.

Легкий вес: Аншуль Юбли (Индия) победил Йека Сарагиха (Индонезия) — ТКО, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Ли Чон Йонг (Южная Корея) победил И Чжа (Китай) — раздельное решение судей (27-30, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Ринья Накамура (Япония) победил Тосиоми Кадзаму (Япония) — КО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Парк Хен-сон (Южная Корея) победил Чой Сын-гука (Южная Корея) — сабмишн, 3-й раунд.

Средний вес: Пак Чон-Еном (Южная Корея) победил Денисиса Тюлюлина (Россия) — сабмишн, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Тацуро Таира (Япония) победил Хесуса Агилара (Мексика) — сабмишн, 1-й раунд.