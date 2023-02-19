UFC Fight Night 219: 3 бойца получили денежные бонусы по итогам турнира

Предварительный кард турнира начался на ура: пять из шести поединков завершились до финального гонга.

В том числе бой между легковесами Назимом Садыховым (8-1) и Эваном Элдером (7-2), который завершился остановкой боя врачом после того, как на правой брови Элдера открылось рассечение; бой был признан «Боем вечера». В предварительных поединках Майра Силва (10-2) использовала потрясающий сабмишн против Лины Лансберг (10-8), получив денежный бонус «Выступление вечера».

В основном карде четыре из пяти поединков прошли всю дистанцию, и каждый из них смело можно назвать скучным. Исключением стало главное событие, в котором перспективная Эрин Блэнчфилд (11-1) получила бонус «Выступление вечера», одолев бывшую чемпионку UFC в соломенном весе Джессику Андраде (24-10) во втором раунде удушающим приемом.

Турнир UFC Fight Night 219 состоялся 18 февраля в Лас-Вегасе, США.