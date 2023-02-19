0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:32

UFC Fight Night 219: 3 бойца получили денежные бонусы по итогам турнира

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Предварительный кард турнира начался на ура: пять из шести поединков завершились до финального гонга.

В том числе бой между легковесами Назимом Садыховым (8-1) и Эваном Элдером (7-2), который завершился остановкой боя врачом после того, как на правой брови Элдера открылось рассечение; бой был признан «Боем вечера». В предварительных поединках Майра Силва (10-2) использовала потрясающий сабмишн против Лины Лансберг (10-8), получив денежный бонус «Выступление вечера».

В основном карде четыре из пяти поединков прошли всю дистанцию, и каждый из них смело можно назвать скучным. Исключением стало главное событие, в котором перспективная Эрин Блэнчфилд (11-1) получила бонус «Выступление вечера», одолев бывшую чемпионку UFC в соломенном весе Джессику Андраде (24-10) во втором раунде удушающим приемом.

Турнир UFC Fight Night 219 состоялся 18 февраля в Лас-Вегасе, США.

UFC
0
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC Fight Night 219: Блэнчфилд победила Андраде и другие результаты турнира