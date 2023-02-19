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Сегодня, 06:32

UFC Fight Night 219: Блэнчфилд победила Андраде и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 219, в главном бою которого Эрин Блэнчфилд (11-1) победила Джессику Андраде (24-10) сабмишном во втором раунде.

Приводим результаты всех боев турнира.

Наилегчайший вес: Эрин Блэнчфилд (США) победила Джессику Андраде (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полутяжелый вес: Зак Пауга (США) победил Джордана Райта (США) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Джамал Погес (США) победил Джоша Парисяна (США) — Единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Марцина Прахнеа победил Уильяма Найта (США) (Польша) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Александр Эрнандес (США) победил Джима Миллера (США) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Назим Садыхов (США) победил Эвана Элдера (США) — ТКО, 3-й раунд.

Легчайший вес: Майра Силва (Бразилия) победила Лину Ленсберг (Швеция) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Джамал Эммерс (США) победил Хусейна Асхабова (Россия) — Единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Филип Линс (Бразилия) победил Овинса Сен-Прю (США) — КО, 1-й раунд.

Полусредний вес: Эй Джей Флетчер (США) победил Темба Горимбо (Зимбабве) — Сабмишн, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Клейтон Карпентер (США) победил Хуанкамило Рондероса (Колумбия) — Сабмишн, 1-й раунд.

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