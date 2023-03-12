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Сегодня, 06:20

UFC Fight Night 221: Двалишвили победил Яна и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 221, в главном бою которого грузин Мераб Двалишвили (16-4) одолел россиянина Петра Яна (16-5) единогласным решением судей.

Приводим результаты всех боев турнира.

Легчайший вес: Мераб Двалишвили (Грузия) победил Петра Яна (Россия) — Единогласное решение судей (50-45, 50-45, 50-45).

Тяжелый вес: Александр Волков (Россия) победил Александра Романова (Молдавия) — TKO, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Никита Крылов победил Райана Спэнна (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легчайший вес: Джонатан Мартинес (США) победил Саида Нурмагомедова (Россия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Марио Баутиста (США) победил Гвидо Каннетти (Аргентина) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Витор Петрино (Бразилия) победил Антона Туркая (Швеция) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Карл Уильямс (США) победил Лукаша Брзески (Польша) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Дэйв Грант (Великобритания) победил Рафаэля Ассунсао (Бразилия) — Сабмишн, 3-й раунд.

Средний вес: Джош Фремд (Аргентина) победил Седрика Дюма (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легчайший вес: Виктор Генри (США) победил Тони Грейвли (США) — Раздельное решение судей.

Наилегчайший вес: Ариана Липски (Бразилия) победила Джей Джей Олдрич (США) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Бруно Силва (Бразилия) победил Тайсона Нама (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Промежуточный вес: Карлстон Харрис (Гайана) победил Джареда Гудена (США) — Единогласное решение судей.

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