UFC Fight Night 221: Двалишвили победил Яна и другие результаты турнира

Сегодня, 06:20
В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 221, в главном бою которого грузин Мераб Двалишвили (16-4) одолел россиянина Петра Яна (16-5) единогласным решением судей.
Приводим результаты всех боев турнира.
Легчайший вес: Мераб Двалишвили (Грузия) победил Петра Яна (Россия) — Единогласное решение судей (50-45, 50-45, 50-45).
Тяжелый вес: Александр Волков (Россия) победил Александра Романова (Молдавия) — TKO, 1-й раунд.
Промежуточный вес: Никита Крылов победил Райана Спэнна (США) — Сабмишн, 1-й раунд.
Легчайший вес: Джонатан Мартинес (США) победил Саида Нурмагомедова (Россия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Легчайший вес: Марио Баутиста (США) победил Гвидо Каннетти (Аргентина) — Сабмишн, 1-й раунд.
Полутяжелый вес: Витор Петрино (Бразилия) победил Антона Туркая (Швеция) — Единогласное решение судей.
Тяжелый вес: Карл Уильямс (США) победил Лукаша Брзески (Польша) — Единогласное решение судей.
Легчайший вес: Дэйв Грант (Великобритания) победил Рафаэля Ассунсао (Бразилия) — Сабмишн, 3-й раунд.
Средний вес: Джош Фремд (Аргентина) победил Седрика Дюма (США) — Сабмишн, 2-й раунд.
Легчайший вес: Виктор Генри (США) победил Тони Грейвли (США) — Раздельное решение судей.
Наилегчайший вес: Ариана Липски (Бразилия) победила Джей Джей Олдрич (США) — Единогласное решение судей.
Наилегчайший вес: Бруно Силва (Бразилия) победил Тайсона Нама (США) — Сабмишн, 2-й раунд.
Промежуточный вес: Карлстон Харрис (Гайана) победил Джареда Гудена (США) — Единогласное решение судей.