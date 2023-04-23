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Сегодня, 06:40

UFC Fight Night 222: Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 222, в главном бою которого Сергей Павлович (18-1) победил Кертиса Блейдса (17-4) техническим нокаутом в первом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Тяжелый вес: Сергей Павлович (Россия) победил Кертиса Блейдса (США) — TKO, 1-й раунд.

Средний вес: Бруно Силва (Бразилия) победил Брэда Тавареса (США) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Бобби Грин (США) — Джаред Гордон (США) — Бой признан несостоявшимся (столкновение головами).

Наилегчайший вес: Ясмин Лусиндо (Бразилия) победила Броган Уокер (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Джеремайя Уэлс (США) победил Мэттью Семельсбергера (США) — Раздельное решение судей (30-27, 28-29, 30-27).

Предварительные бои:

Легкий вес: Кристос Гиагос (США) победил Рика Гленна (США) — KO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Монтель Джексон (США) победил Рани Яхья (Бразилия) — KO, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Норма Дюмон (Бразилия) победила Кароль Розу (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Тяжелый вес: Мохаммед Усман (США) победил Джуниора Тафу (Австралия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Уильям Гомис (Франция) победил Франсиса Маршалла (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Легчайший вес: Брейди Хиштанд (США) победил Данаа Батгерела (Монголия) — TKO, 3-й раунд.

Сергей Павлович
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