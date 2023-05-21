UFC Fight Night 223: Борщев победил Махешата и другие результаты турнира

Сегодня, 06:41
В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 223, в главном бою которого Маккензи Дерн (13-3) победила Анджелу Хилл (15-13) единогласным решением судей (49-43, 49-44, 49-44). Приводим результаты всех боев турнира.
Основные бои:
Минимальный вес: Маккензи Дерн (США) победила Анджелу Хилл (США) — Единогласное решение судей (49-43, 49-44, 49-44).
Средний вес: Энтони Эрнандес (США) победил Эдмена Шахбазяна (США) — TKO, 3-й раунд.
Промежуточный вес: Лупита Годинес (Мексика) победила Эмили Дукот (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).
Полусредний вес: Хоакин Бакли (США) победил Андре Фиалью (Португалия) — TKO, 2-й раунд.
Легкий вес: Карлос Диего Феррейра (Бразилия) победил Майкла Джонсона (США) — KO, 2-й раунд.
Предварительные бои:
Легкий вес: Вячеслав Борщев (Россия) победил Хайисаера Махешата (Китай) — TKO, 2-й раунд.
Минимальный вес: Каролина Ковалькевич (Польша) победила Ванессу Демопулос (Греция) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
Полусредний вес: Гилберт Урбина (США) победил Орион Косси (США) — TKO, 2-й раунд.
Тяжелый вес: Родриго Феррейра (Бразилия) победил Илира Латифи (Швеция) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).
Легкий вес: Чейз Хупер (США) победил Ника Фиоре (США) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 30-27).
Наилегчайший вес: Наталья Силва (Бразилия) победила Викторию Леонардо (США) — TKO, 1-й раунд.
Полусредний вес: Темба Горимбо (Зимбабве) победил Такаси Сато (Япония) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).