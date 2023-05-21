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Сегодня, 06:41

UFC Fight Night 223: Борщев победил Махешата и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC Fight Night 223, в главном бою которого Маккензи Дерн (13-3) победила Анджелу Хилл (15-13) единогласным решением судей (49-43, 49-44, 49-44). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Минимальный вес: Маккензи Дерн (США) победила Анджелу Хилл (США) — Единогласное решение судей (49-43, 49-44, 49-44).

Средний вес: Энтони Эрнандес (США) победил Эдмена Шахбазяна (США) — TKO, 3-й раунд.

Промежуточный вес: Лупита Годинес (Мексика) победила Эмили Дукот (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Полусредний вес: Хоакин Бакли (США) победил Андре Фиалью (Португалия) — TKO, 2-й раунд.

Легкий вес: Карлос Диего Феррейра (Бразилия) победил Майкла Джонсона (США) — KO, 2-й раунд.

Предварительные бои:

Легкий вес: Вячеслав Борщев (Россия) победил Хайисаера Махешата (Китай) — TKO, 2-й раунд.

Минимальный вес: Каролина Ковалькевич (Польша) победила Ванессу Демопулос (Греция) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Гилберт Урбина (США) победил Орион Косси (США) — TKO, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Родриго Феррейра (Бразилия) победил Илира Латифи (Швеция) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Легкий вес: Чейз Хупер (США) победил Ника Фиоре (США) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 30-27).

Наилегчайший вес: Наталья Силва (Бразилия) победила Викторию Леонардо (США) — TKO, 1-й раунд.

Полусредний вес: Темба Горимбо (Зимбабве) победил Такаси Сато (Япония) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

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Маккензи Дерн победила Анджелу Хилл решением судей в главном бою UFC Fight Night 223

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