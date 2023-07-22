UFC Fight Night 224: где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 22 июля, в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 224, который пройдет в спортивном комплекс The O2 Arena в Лондоне, Англия. Всего в карде запланировано 15 поединков.

В главном событии вечера — поединке в тяжелом весе сразятся Том Аспинэлл и Марчин Тыбура. Начало основного карда в 22:00 по московскому времени.

Следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

Перед турниром прошла церемония взвешивания, в рамках которой британец показал на весах 117,03 кг, поляк — 111,6 кг. Таким образом, Аспиналл перевесил Тыбуру более чем на 5 кг перед UFC London.