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Сегодня, 21:00

UFC Fight Night 224: где смотреть прямую трансляцию

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Марчин Тыбура.
Фото Соцсети
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В субботу, 22 июля, в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 224, который пройдет в спортивном комплекс The O2 Arena в Лондоне, Англия. Всего в карде запланировано 15 поединков.

В главном событии вечера — поединке в тяжелом весе сразятся Том Аспинэлл и Марчин Тыбура. Начало основного карда в 22:00 по московскому времени.

Том Аспиналл. UFC Fight Night 224: участники карда и расписание турнира

Следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

Перед турниром прошла церемония взвешивания, в рамках которой британец показал на весах 117,03 кг, поляк — 111,6 кг. Таким образом, Аспиналл перевесил Тыбуру более чем на 5 кг перед UFC London.

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