UFC Fight Night 224: участники карда и расписание турнира

Сегодня, 15:30
В субботу, 22 июля, в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 224. В главном событии вечера — поединке в тяжелом весе сразятся Том Аспинэлл и Марчин Тыбура.
Легчайший вес: Дэйви Грант — Дэниэл Маркос
Полусредний вес: Дэнни Робертс — Джонни Парсонс
Легкий вес: Марк Диакизи — Хоэль Альварес
Тяжелый вес: Джамал Поджес — Майкл Паркин
Средний вес: Брайан Барберена — Махмуд Мурадов
Женщины, легчайший вес: Кетлин Виейра — Пенни Кианзад
Легкий вес: Крис Дункан — Янал Ашмоз
Женщины, первый наилегчайший вес: Шона Бэннон — Бруна Бразил
Наилегчайший вес: Жафел Фильо — Дэниэл Барес
Тяжелый вес: Том Аспинэлл — Марчин Тыбура
Женщины, наилегчайший вес: Молли Маккэнн — Юлия Столяренко
Полулегкий вес: Натаниэль Вуд — Андре Фили
Средний вес: Пол Крэйг — Андре Муниз
Легкий вес: Джэй Херберт — Фарес Зиам
Полулегкий вес: Лерон Мерфи — Джошуа Кулибао
Следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.