UFC Fight Night Волков — Романов: время начала и где смотреть трансляцию турнира

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221, со-главным поединком которого станет бой россиянина Александра Волкова и молдаванина Александра Романова в тяжелом весе.

Бои основного карда стартуют ориентировочно в 2.00 по московскому времени. Поединок Волкова и Романова начнется не раньше 4.00 (мск).

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец», сайт matchtv.ru и платформа UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На счету 34-летнего Волкова 35 побед и 10 поражений в ММА. У 32-летнего Романова 16 побед и 1 поражение.