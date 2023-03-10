UFC Fight Night Ян — Двалишвили: главный кард, кто из россиян выступает, расписание боев

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night, где в главном бою вечера подерутся россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили. Их поединок пройдет в концертном зале The Theater at Virgin Hotels, начало — около 4.30 по московскому времени.

Основной кард UFC Fight Night выглядит следующим образом:

Витор Петрино (Бразилия) — Антон Туркал (Швеция) — 12 марта в 02.00 мск;

Саид Нурмагомедов (Россия) — Джонатан Мартинес (США) — 12 марта в 02.30;

Рикардо Рамос (Бразилия) — Остин Линга (США) — 12 марта в 03.00;

Александр Волков (Россия) — Александр Романов (Молдова) — 12 марта в 04.00;

Петр Ян (Россия) — Мераб Двалишвили (Грузия) — 12 марта в 04.30.

В прямом эфире видеотрансляцию UFC Fight Night покажут каналы «Матч Боец» и matchtv.ru.