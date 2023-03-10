Сегодня, 23:00
В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221, в главном бою которого встретятся россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили.
Букмекеры считают Яна фаворитом в поединке с Двалишвили. На победу россиянина предлагается коэффициент 1,38, а на успех Мераба — 3,15. Аналитики также убеждены, что бой затянется. Если поединок зайдет за середину четвертого раунда, сыграет ставка с кэфом 1,50. Коэффициент на завершение встречи до этой временной отметки равен 2,50.
«Ян не проиграл ни одного боя нокаутом или единогласным решением судей. Он бывший чемпион, поэтому UFC не уволит его. Думаю, Петр пройдет Мераба», — цитирует Туменова Metaratings.ru.
«Ставьте большой палец вверх, если Петр Ян проиграет», — написал пользователь Adam.
«Опять Яна засудят», — предположил юзер Abdusamad.
«В Дагестан надо, борьбу прокачать», — уверен Кирилл Савинов.
«Очень плохой бой для Яна, но все равно я буду за него», — высказался DRAGON05.
«Петр, порви этого засранца в щепки! Глубокий нокаут!» — написал Андрей.
В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.