UFC ищет соперника для Царукяна на UFC 288

Российский боец UFC Арман Царукян готовится провести поединок на турнире UFC 288, сообщает MMA.Metaratings.ru.

По информации издания, момент промоушен ищет для Армана соперника. Ранее четвертый номер легкого веса Бенеил Дариуш дал устное согласие подраться с Царукяном, но UFC отказался организовывать их бой.

26-летний Царукян в декабре 2022 года на турнире UFC Fight Night 216 дрался против Дамира Исмагулова, который завершился победой Армана единогласным решением судей.

Всего на его счету 19 побед и три поражения.