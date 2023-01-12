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Сегодня, 08:15

UFC не накажет Дану Уайта за инцидент с его женой

Давид Хачатрян
Дана Уайт.
Фото Global Look Press
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что никакие санкции к нему применяться не будут за нашумевший конфликт с женой.

«Какие должны быть последствия? Скажи мне, — начал Уайт на пресс-конференции UFC. — Мне взять 30-дневный отпуск? В чем проблема? Мой уход навредит компании, моим сотрудникам, бойцам. Я мог уйти еще в 2016 году. Даже не знаю, о чем тут говорить. На следующее утро [после инцидента] я признал свою вину».

Ранее в сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

Дана Уайт. Дана Уайт несколько раз ударил жену в ночном клубе. Босс UFC всегда выступал против насилия над женщинами
Дана Уайт
ММА
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