UFC on ABC 5: Эмметт оказался легче Топурии и другие результаты взвешивания

В Джексонвилле (Флорида) состоялось взвешивание бойцов перед турниром UFC on ABC 5, который пройдет в ночь на 25 июня.

В главном поединке вечера встретятся американец Джош Эмметт и испанец грузинского происхождения Илия Топурия. Оба спортсмена уложились в лимит полулегкого веса — Эмметт показал 65,99 кг, Топурия — 66,22 кг.

В со-главном поединке встретятся представительницы наилегчайшего веса: Аманда Рибас (56,69 кг) и Мэйси Барбер (57,15 кг).

Оставшиеся бои основного карда:

Тяжелый вес: Остин Лэйн (111,35 кг) против Джастина Тафы (120,65 кг);

Полулегкий вес: Дэвид Онама (66,22 кг) против Габриэля Сантоса (65,77 кг);

Средний вес: Брендан Аллен (84,14 кг) против Бруно Силвы (84,36 кг).

Предварительный кард:

Полусредний вес: Нил Магни (77,56 кг) против Филипа Роу (77,56 кг);

Полусредний вес: Рэнди Браун (77,56 кг) против Веллингтона Турмана (77,56 кг);

Легкий вес: Матеуш Ребецки (70,53 кг) против Лоика Раджабова (71,32 кг);

Женский минимальный вес: Табата Риччи (51,7 кг) против Джиллиан Робертсон (52,61 кг);

Наилегчайший вес: Жалгас Жумагулов (56,92 кг) против Джошуа Вана (56,81 кг);

Легкий вес: Тревор Пик (70,76 кг) против Чепе Марискала (69,85 кг);

Полулегкий вес: Джамалл Эммерс (66,22 кг) против Джека Дженкинса (65,99 кг);

Наилегчайший вес: Тацуро Таира (57,15 кг) против Клейдсона Родригеса (58,51 кг);

Средний вес: Коди Брандейдж (84,36 кг) против Седрика Дюма (83,91 кг).

Родригес и Раджабов не смогли уложиться в лимиты своих весовых категорий и будут оштрафованы на 20 процентов от суммы гонораров.