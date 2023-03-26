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Сегодня, 08:39

UFC on ESPN 43: результаты всех боев турнира

Давид Хачатрян
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В Сан-Антонио, США, завершился турнир UFC on ESPN 43, в главном бою которого Кори Сэндхэген (16-4) одолел Марлона Веру (20-8) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легчайший вес: Кори Сэндхэген (США) победил Марлона Веру (Эквадор) — Раздельное решение судей (47-48, 50-45, 49-46).

Полулегкий вес: Холли Холм (США) победила Яну Куницкую (Россия) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Нэйт Ландвер (США) победил Остина Линго (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Мэйси Барбер (США) победила Андреу Ли (Россия) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 30-27).

Средний вес: Альберт Дураев (Россия) победил Чиди Нжокуани (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Дэниель Пинеда (США) победил Такера Латца (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Предварительные бои:

Полулегкий вес: Лукас Александер (Бразилия) победил Стивена Питерсона (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Тревин Джайлс (США) победил Престона Парсонса (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Наилегчайший вес: СиДжей Вергара (США) победил Даниэла Да Силву (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Виктор Альтамирано (Мексика) победил Винисиуса Сальвадора (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

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