UFC on ESPN 43: результаты всех боев турнира

Сегодня, 08:39
В Сан-Антонио, США, завершился турнир UFC on ESPN 43, в главном бою которого Кори Сэндхэген (16-4) одолел Марлона Веру (20-8) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Приводим результаты всех боев турнира.
Основные бои:
Легчайший вес: Кори Сэндхэген (США) победил Марлона Веру (Эквадор) — Раздельное решение судей (47-48, 50-45, 49-46).
Полулегкий вес: Холли Холм (США) победила Яну Куницкую (Россия) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 30-27).
Полулегкий вес: Нэйт Ландвер (США) победил Остина Линго (США) — Сабмишн, 2-й раунд.
Наилегчайший вес: Мэйси Барбер (США) победила Андреу Ли (Россия) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 30-27).
Средний вес: Альберт Дураев (Россия) победил Чиди Нжокуани (США) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).
Полулегкий вес: Дэниель Пинеда (США) победил Такера Латца (США) — Сабмишн, 2-й раунд.
Предварительные бои:
Полулегкий вес: Лукас Александер (Бразилия) победил Стивена Питерсона (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
Полусредний вес: Тревин Джайлс (США) победил Престона Парсонса (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).
Наилегчайший вес: СиДжей Вергара (США) победил Даниэла Да Силву (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.
Наилегчайший вес: Виктор Альтамирано (Мексика) победил Винисиуса Сальвадора (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).