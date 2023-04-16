UFC on ESPN 44: Макс Холлоуэй победил Арнольда Аллена и другие результаты турнира

В Канзас-Сити, США, завершился турнир UFC on ESPN 44, в главном бою которого экс-чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй (24-7) победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полулегкий вес: Макс Холлоуэй (США) победил Арнольда Аллена (Великобритания) — Единогласное решение судей (49-46, 49-46, 48-47).

Полулегкий вес: Эдсон Барбоза (Бразилия) победил Билли Куарантилло (США) — KO, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Азамат Мурзаканов (Россия) победил Дастина Якоби (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полутяжелый вес: Ион Куцелаба (Молдавия) победил Таннера Босера (Канада) — TKO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Педро Муньос (Бразилия) победил Криса Гутьерреса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легкий вес: Рафа Гарсия (Мексика) победил Клэя Гуиду (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Предварительные бои:

Полулегкий вес: Билл Алджио (США) победил Ти Джея Брауна (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Брэндон Ройвэл (США) победил Матеуса Николау (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Зак Каммингс (США) победил Эда Хермана (США) — TKO, 3-й раунд.

Минимальный вес: Джиллиан Робертсон (Канада) победила Пьеру Родригес (Венесуэла) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Дэниел Зелльхубер (Мексика) победил Ландо Ваннату (США) — Единогласное решение судей (29-27, 29-28, 30-27).

Минимальный вес: Дениз Гомес (Бразилия) победила Бруну Бразил (Бразилия) — TKO, 2-й раунд.

Легчайший вес: Гастон Боланос (США) победил Аарона Филлипса (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Легчайший вес: Джозелин Эдвардс (Панама) победила Люси Пудилову (Чехия) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).