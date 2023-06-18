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Сегодня, 08:32

UFC on ESPN 47: Царукян нокаутировал Силву и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC on ESPN 47, в главном бою которого Джаред Каннонье (17-6) победил Марвина Веттори (19-7) единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес: Джаред Каннонье (США) победил Марвина Веттори (Италия) — Единогласное решение судей (49-45, 49-45, 48-46).

Легкий вес: Арман Царукян (Россия) победил Жуакина Силву (Бразилия) — TKO, 3-й раунд.

Средний вес: Армен Петросян (Россия) победил Кристиана Дункана (Англия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Пэт Сабатини (США) победил Лукаса Алмейду (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Мануэль Торрес (Мексика) победил Николаса Мотта (Бразилия) — KO, 1-й раунд.

Полусредний вес: Николас Далби (Дания) победил Муслима Салихова (Россия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Предварительные бои:

Наилегчайший вес: Алессандро Коста (Бразилия) победил Джимми Флика (США) — TKO, 2-й раунд.

Легчайший вес: Кан Кен Хоо (Южная Корея) победил Кристиана Киньонеза (Мексика) — Сабмишн, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Карлос Хернандес (США) победил Дениса Бондаря (Украина) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Наилегчайший вес: Тереза Бледа (Чехия) победила Габриэллу Фернандеш (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Ронни Лоуренс (США) — Дэн Аргета (США) — Бой признан несостоявшимся.

Полутяжелый вес: Модестас Букаускас (Литва) победил Зака Паугу (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

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