UFC on ESPN 49: Холли Холм проиграла Силве и другие результаты турнира

В Лас-Вегасе, США, завершился турнир UFC on ESPN 49, в главном бою которого Майра Буэно Силва (11-2) победила Холли Холм (15-7) сабмишном во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легчайший вес: Майра Буэно Силва (Бразилия) победила Холли Холм (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полусредний вес: Джек Делла Маддалена (Австралия) победил Бэссила Хафеза (США) — Единогласное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Франциско Прадо (Аргентина) победил Оттмана Азайтара (Марокко) — TKO, 1-й раунд.

Средний вес: Пак Чон-Ён (Южная Корея) победил Альберта Дураева (Россия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Норма Дюмон (Бразилия) победила Челси Чандлер (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легкий вес: Назим Садыхов (Азербайджан) победил Терренса Мак-Кинни (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Предварительные бои:

Полулегкий вес: Мелсик Багдасарян (Армения) победил Такера Лутца (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Минимальный вес: Виктория Дудакова (Россия) победила Истелу Нуньес (Бразилия) — TKO, 1-й раунд (травма руки).

Полулегкий вес: Мелкисаэль Коста (Бразилия) победил Остина Линго (США) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 30-27).

Легкий вес: Эван Элдер (США) победил Хенаро Вальдеса (Мексика) — Единогласное решение судей (30-26, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Азат Махсум (Казахстан) победил Тайсона Нама (США) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Легкий вес: Александр Муньос (США) победил Карла Дитона (США) — Единогласное решение судей (30-26, 30-27, 29-28).

Легчайший вес: Айлин Перез (Аргентина) победила Эшли Эванс-Смит (США) — Единогласное решение судей (30-25, 30-25, 30-26).