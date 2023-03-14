UFC планирует провести бой Волкановски и Родригеса 8 июля

Матчмейкеры UFC планируют провести объединительный поединок чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (25-2) и временного чемпиона Яира Родригеса (15-3) 8 июля на номерном турнире UFC 290 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает FOX Sports.

Волкановски проиграл Исламу Махачеву (24-1) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46). Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Родригес победил Джоша Эммета (18-3) сабмишном во втором раунде и стал временным чемпионом UFC. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.