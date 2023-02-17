UFC подтвердил бой Александра Волкова против Александра Романова в турнире 11 марта

Пресс-служба UFC подтвердила бой 8-российского тяжеловеса Александра Волкова против представителя Молдавии Александра Романова.

Поединок состоится 11 марта в турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

Волков в прошлом бою одолел Жаирзиньо Розенструйка (13-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4 июня 2022-го на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Романов прошлый бой проиграл Марчине Тыбуре (33-7) решением большинства судей. Бой состоялся 20 августа 2022-го на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США.