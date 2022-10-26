Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:07

UFC пытается организовать бой Сехудо и Стерлинга в Австралии

Виктория Кравченко
Telegram Новости

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) может вернуться в октагон в бою против нынешнего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (22-3), сообщает Ариэль Хельвани.

«Стерлинг против Сехудо в Перте. Это то, чего хотят UFC, — сказал Хельвани на The MMA Hour. — Сехудо явно тот парень, который, как они [матчмейкеры] считают, может побить Алджо».

Известно, что Сехудо готов подписать контракт на бой, но Стерлинг не согласен, что бывший двойной чемпион после длительного перерыва достоин драться за титул.
Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.
Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
1
Читайте также
Норвежцы в шоке от допуска Непомнящего на ЧМ по шахматам Фишера. Чем они недовольны?
Маск назвал Каспарова идиотом за критику в свой адрес
Утаивших информацию о планируемых терактах в Запорожской области выдворят на Украину
Украину расстроили планы нового премьера Британии сократить военный бюджет
Раскрыты подробности договора о членстве Финляндии в НАТО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гаджиев хочет, чтобы Ян остался в UFC: «Есть незакрытые вопросы»