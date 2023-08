UFC: расписание и где смотреть трансляцию турнира 13 августа

В ночь с субботы на воскресенье, 13 августа состоится турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 51. Поединки пройдут на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США .

Главным событием вечера станет бой в полусреднем весе между Висенте Люке и Рафаэлем Дос Аньосом.

Прелимы стартуют в 23:00. Поединки основного карда начнутся примерно в 02:00 (по московскому времени).

Основной кард

Висенте Люке (77,33 кг) vs Рафаэль Дос Аньос (77,56 кг)

Каб Свонсон (66,22 кг) vs Хаким Даводу (66,22 кг)

Халил Раунтри Мл. (92,3 кг) vs Крис Дакас (92,98 кг)

Полиана Виана (52,61 кг) vs Ясмин Лусиндо (52,61 кг)

ЭйДжей Добсон (84,14 кг) vs Тафон Нчукви (85,95 кг)

Джош Фремд (85,72 кг)* vs Джейми Пикетт (84,36 кг)

Следить за турниром можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass. Расписание карда и участники доступны на сайте «СЭ».