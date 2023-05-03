UFC разрабатывает бой Брайана Ортеги и Гига Чикадзе

Третий номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (15-3) должен встретиться с восьмым номером рейтинга грузинским бойцом Гигой Чикадзе (14-3), сообщает инсайдер Мени Майер в Twitter.

«Чикадзе подтвердил, что UFC связалась с Брайаном по поводу боя. Они сказали, что он заинтересован и хочет провести следующий бой против Чикадзе», — написал Майер.

Ортега в прошлом бою проиграл Яиру Родригесу (15-3) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 июля 2022-го на UFC on ABC 3 в Элмонте, США.

Чикадзе в последний раз выступал в январе 2022-го, потерпев первое поражение в UFC от Келвина Каттара (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44).