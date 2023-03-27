UFC разрабатывает бой Чимаева и Косты

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) после подписания нового контракта может провести бой с непобежденным Хамзатом Чимаевым (12-0). В настоящее время UFC хотят организовать именно этот бой, сообщил инсайдер Мени Майкер в Twitter со ссылкой на собственные источники.

Коста должен был подраться с Робертом Уиттакером (24-6) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий по поводу зарплаты.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.