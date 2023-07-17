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ММА

Сегодня, 00:45

UFC сообщил, что бой Перейры и Блаховича будет титульным

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба бойцовского промоушена UFC сообщила, что предстоящий поединок в полутяжелом весе между бразильцем Алексом Перейрой (7-2) и поляком Яном Блаховичем (29-9-1) будет титульным.

Однако не сообщается, будет ли на кону временный или полноценный титул, в середине июля оставленный американцем Джамалом Хиллом из-за травмы ахилла.

Ян Блахович (29-9) и Перейра подерутся в со-главном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Прошлый бой Блаховича и Магомеда Анкалаева (18-1) завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Поединок состоялся 10 декабря 2022 года на UFC 282 в Лас-Вегасе, США. Исраэль Адесанья (24-2) нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Алекс Перейра
Ян Блахович
UFC
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