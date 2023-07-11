UFC: турниры в июле 2023-го, даты и главные бои

Расписание турниров, проведенных и запланированных UFC в июле.

Каждый турнир UFC состоит из нескольких боев. Они составляют так называемый файт-кард, который делится на «предварительный», где чаще выступают начинающие или менее популярные бойцы, и «главный» или «основной кард».

UFC Vegas 76

Дата: 1 июля 2023 года

Место: спортивный комплекс UFC Apex в городе Энтерпрайз (Лас-Вегас), штат Невада, США.

Все результаты турнира UFC Vegas 76

Предварительный кард

В предварительном карде значилось два поединка с участием россиян. Соперницей Яны Сантос стала бразильянка Кэрол Роза, а Ринат Фахретдинов провел бой против американца Кевина Ли.

Тяжелый вес: Александр Романов победил Благоя Иванова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Женщины, наилегчайший вес: Луана Каролина победила Ивану Петрович единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Элвис Бреннер победил Гурама Кутателадзе техническим нокаутом (удары руками), 3:17, раунд 3.

Женщины, полулегкий вес: Карол Роса победила Яну Сантос раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Джоандерсон Брито победил Уэстина Уилсона нокаутом (удары руками), 2:54, раунд 1.

Полусредний вес: Ринат Фахретдинов победил Кевина Ли технической сдачей соперника (удушение гильотиной), 0:55, раунд 1.

Основной кард

Американский боец Шон Стриклэнд провел бой с россиянином Абусупьяном Магомедовым. Боец живет в Германии и представляет в UFC именно ее, но имеет только российский паспорт.

Средний вес: Нурсултон Рузибоев победил Бруно Феррейру нокаутом (удары руками), 1:17, раунд 1.

Легкий вес: Бенуа Сент-Дени победил Исмаэля Бонфима сдачей соперника (удушение гильотиной), 4:48, раунд 1.

Женщины, наилегчайший вес: Ариани Липски победила Мелиссу Гатто раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).

Полусредний вес: Майкл Моралес победил Макса Гриффина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Грант Доусон победил Дамира Исмагулова единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).

Средний вес: Шон Стриклэнд победил Абусупияна Магомедова техническим нокаутом (удары руками), 4:20, раунд 2.

Трансляции: следить за турниром можно было на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

Алекс Волкановски. Фото USA Today Sports

UFC 290

Дата: 9 июля 2023 года

Место: спортивный комплекс T-Mobile Arena в городе Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Все результаты турнира UFC 290

Предварительный кард

Легкий вес: Эстебан Рибович победил Камуэлу Кирка единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Хесус Агилар победил Шеннона Росса нокаутом (удар рукой), 0:17, раунд 1.

Легчайший вес: Кэмерон Саайман победил Терренса Митчелла техническим нокаутом (удары руками), 3:10, раунд 1.

Полутяжелый вес: Витор Петрино победил Марчина Прачнио сдачей соперника (удушение треугольником руками), 3:42, раунд 3.

Полутяжелый вес: Алонзо Мэнифилд победил Джима Крута сдачей соперника (удушение гильотиной), 1:55, раунд 2.

Женщины, первый наилегчайший вес: Дениз Гомес победила Язмин Хауреги техническим нокаутом (удары руками), 0:20, раунд 1.

Промежуточный вес, до 59 кг: Тацуро Тайра победил Эдгара Чайреса единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27).

Полусредний вес: Робби Лоулер победил Нико Прайса нокаутом (удары руками), 0:38, раунд 1.

Основной кард

Средний вес: Бо Никал победил Валентайна Вудберна техническим нокаутом (удары руками), 0:38, раунд 1.

Промежуточный вес, до 71,7 кг: Дэн Хукер победил Джалина Тернера раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Средний вес: Дрикус Дю Плесси победил Роберта Уиттакера техническим нокаутом (удары руками), 2:23, раунд 2.

Наилегчайший вес, титульный бой: Алешандре Пантожа (новый чемпион) победил Брэндона Морено раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47);

Полулегкий вес, титульный бой: Александр Волкановски (чемпион) победил Яира Родригеса техническим нокаутом (удары руками), 4:19, раунд 3.

Трансляции: следить за турниром можно было на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

Альберт Дураев. Фото Global Look Press

UFC on ESPN

Дата: 15 июля 2023 года

Место: спортивный комплекс UFC Apex"в городе Энтерпрайзе (Лас-Вегас), штат Невада, США

Расписание боев турнира UFC on ESPN 15 июля

Предварительный кард (начало 02.00 мск)

Легкий вес: Терренс Маккинни — Назим Садыхов

Полулегкий вес: Такер Лутц — Мельсик Багдасарян

Женщины, первый наилегчайший вес: Истела Нуньес — Виктория Дудакова

Полулегкий вес: Остин Линго — Мелкизаэл Коста

Легкий вес: Эван Элдер — Генаро Вальдес

Легчайший вес: Тайсон Нэм — Азат Максум

Легкий вес: Карл Дитон — Алекс Муньос

Женщины, легчайший вес: Эшли Эванс-Смит — Айлин Перес

Основной кард (05.00 мск)

Женщины, легчайший вес: Холли Холм — Майра Буэно Силва

Средний вес: Альберт Дураев — Чжун Ен Парк

Тяжелый вес: Уолт Харрис — Джош Парисян

Женщины, полулегкий вес: Норма Дюмон — Челси Чэндлер

Легкий вес: Оттман Азаитар — Франциско Прадо

Россияне: Виктория Дудакова дебютирует в UFC на турнире UFC Vegas 77 в Лас-Вегасе, ее соперницей станет 30-летняя бразильянка Истела Нуньес. Альберт Дураев, проведет бой с корейцем Пак Чжун Еном.

Трансляции: следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC Fight Night 224

Дата: 22 июля 2023 года

Место: спортивный комплекс The O2 Arena в городе Лондоне, Англия

Расписание боев UFC Fight Night 224

Предварительный кард (19:00 мск)

Легчайший вес: Дэйви Грант — Дэниэл Маркос

Полусредний вес: Дэнни Робертс — Джонни Парсонс

Легкий вес: Марк Диакизи — Хоэль Альварес

Тяжелый вес: Джамал Поджес — Майкл Паркин

Средний вес: Брайан Барберена — Махмуд Мурадов

Женщины, легчайший вес: Кетлин Виейра — Пенни Кианзад

Легкий вес: Крис Дункан — Янал Ашмоз

Женщины, первый наилегчайший вес: Шона Бэннон — Бруна Бразил

Наилегчайший вес: Жафел Фильо — Дэниэл Барес

Основной кард (22.00 мск)

Тяжелый вес: Том Аспинэлл — Марчин Тыбура

Женщины, наилегчайший вес: Молли Маккэнн — Юлия Столяренко

Полулегкий вес: Натаниэль Вуд — Андре Фили

Средний вес: Пол Крэйг — Андре Муниз

Легкий вес: Джэй Херберт — Фарес Зиам

Полулегкий вес: Лерон Мерфи — Джошуа Кулибао

Трансляции: следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

Икрам Алискеров. Фото Global Look Press

UFC 291

Дата: 29 июля 2023 года

Место: спортивная арена Vivint Arena в городе Солт-Лейк-Сити, Юта, США

Расписание боев UFC 291

Предварительный кард (19.00 мск)

Легчайший вес: Дэйви Грант — Дэниэл Маркос

Полусредний вес: Дэнни Робертс — Джонни Парсонс

Легкий вес: Марк Диакизи — Хоэль Альварес

Тяжелый вес: Джамал Поджес — Майкл Паркин

Средний вес: Брайан Барберена — Махмуд Мурадов

Женщины, легчайший вес: Кетлин Виейра — Пенни Кианзад

Легкий вес: Крис Дункан — Янал Ашмоз

Женщины, первый наилегчайший вес: Шона Бэннон — Бруна Бразил

Наилегчайший вес: Жафел Фильо — Дэниэл Барес

Основной кард (22.00 мск)

Тяжелый вес: Том Аспинэлл — Марчин Тыбура

Женщины, наилегчайший вес: Молли Маккэнн — Юлия Столяренко

Полулегкий вес: Натаниэль Вуд — Андре Фили

Средний вес: Пол Крэйг — Андре Муниз

Легкий вес: Джэй Херберт — Фарес Зиам

Полулегкий вес: Лерон Мерфи — Джошуа Кулибао

Россияне: 30-летний средневес Икрам Алискеров (14-1) проведет второй бой в UFC против пятого номера рейтинга среднего веса Пауло Косты (14-2). Еще один российский боец среднего веса Роман Копылов (10-2) проведет пятый бой в UFC против бразильца Клаудио Рибейро (11-3).

Трансляции: следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.