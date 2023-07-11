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Сегодня, 16:30

UFC: турниры в июле 2023-го, даты и главные бои

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Чемпионский пояс UFC
Фото Getty Images
Алекс Волкановски
Алекс Волкановски.
Фото USA Today Sports
Альберт Дураев
Альберт Дураев.
Фото Global Look Press
Икрам Алискеров
Икрам Алискеров.
Фото Global Look Press
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Расписание турниров, проведенных и запланированных UFC в июле.

Каждый турнир UFC состоит из нескольких боев. Они составляют так называемый файт-кард, который делится на «предварительный», где чаще выступают начинающие или менее популярные бойцы, и «главный» или «основной кард».

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UFC Vegas 76

Дата: 1 июля 2023 года

Место: спортивный комплекс UFC Apex в городе Энтерпрайз (Лас-Вегас), штат Невада, США.

Все результаты турнира UFC Vegas 76

Предварительный кард

В предварительном карде значилось два поединка с участием россиян. Соперницей Яны Сантос стала бразильянка Кэрол Роза, а Ринат Фахретдинов провел бой против американца Кевина Ли.

Тяжелый вес: Александр Романов победил Благоя Иванова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Женщины, наилегчайший вес: Луана Каролина победила Ивану Петрович единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Элвис Бреннер победил Гурама Кутателадзе техническим нокаутом (удары руками), 3:17, раунд 3.

Женщины, полулегкий вес: Карол Роса победила Яну Сантос раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Джоандерсон Брито победил Уэстина Уилсона нокаутом (удары руками), 2:54, раунд 1.

Полусредний вес: Ринат Фахретдинов победил Кевина Ли технической сдачей соперника (удушение гильотиной), 0:55, раунд 1.

Основной кард

Американский боец Шон Стриклэнд провел бой с россиянином Абусупьяном Магомедовым. Боец живет в Германии и представляет в UFC именно ее, но имеет только российский паспорт.

Средний вес: Нурсултон Рузибоев победил Бруно Феррейру нокаутом (удары руками), 1:17, раунд 1.

Легкий вес: Бенуа Сент-Дени победил Исмаэля Бонфима сдачей соперника (удушение гильотиной), 4:48, раунд 1.

Женщины, наилегчайший вес: Ариани Липски победила Мелиссу Гатто раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).

Полусредний вес: Майкл Моралес победил Макса Гриффина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Грант Доусон победил Дамира Исмагулова единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).

Средний вес: Шон Стриклэнд победил Абусупияна Магомедова техническим нокаутом (удары руками), 4:20, раунд 2.

Трансляции: следить за турниром можно было на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

Алекс Волкановски
Алекс Волкановски.
Фото USA Today Sports

UFC 290

Дата: 9 июля 2023 года

Место: спортивный комплекс T-Mobile Arena в городе Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Все результаты турнира UFC 290

Предварительный кард

Легкий вес: Эстебан Рибович победил Камуэлу Кирка единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Хесус Агилар победил Шеннона Росса нокаутом (удар рукой), 0:17, раунд 1.

Легчайший вес: Кэмерон Саайман победил Терренса Митчелла техническим нокаутом (удары руками), 3:10, раунд 1.

Полутяжелый вес: Витор Петрино победил Марчина Прачнио сдачей соперника (удушение треугольником руками), 3:42, раунд 3.

Полутяжелый вес: Алонзо Мэнифилд победил Джима Крута сдачей соперника (удушение гильотиной), 1:55, раунд 2.

Женщины, первый наилегчайший вес: Дениз Гомес победила Язмин Хауреги техническим нокаутом (удары руками), 0:20, раунд 1.

Промежуточный вес, до 59 кг: Тацуро Тайра победил Эдгара Чайреса единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27).

Полусредний вес: Робби Лоулер победил Нико Прайса нокаутом (удары руками), 0:38, раунд 1.

Основной кард

Средний вес: Бо Никал победил Валентайна Вудберна техническим нокаутом (удары руками), 0:38, раунд 1.

Промежуточный вес, до 71,7 кг: Дэн Хукер победил Джалина Тернера раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).

Средний вес: Дрикус Дю Плесси победил Роберта Уиттакера техническим нокаутом (удары руками), 2:23, раунд 2.

Наилегчайший вес, титульный бой: Алешандре Пантожа (новый чемпион) победил Брэндона Морено раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47);

Полулегкий вес, титульный бой: Александр Волкановски (чемпион) победил Яира Родригеса техническим нокаутом (удары руками), 4:19, раунд 3.

Трансляции: следить за турниром можно было на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

Альберт Дураев
Альберт Дураев.
Фото Global Look Press

UFC on ESPN

Дата: 15 июля 2023 года

Место: спортивный комплекс UFC Apex"в городе Энтерпрайзе (Лас-Вегас), штат Невада, США

Расписание боев турнира UFC on ESPN 15 июля

Предварительный кард (начало 02.00 мск)

Легкий вес: Терренс Маккинни — Назим Садыхов
Полулегкий вес: Такер Лутц — Мельсик Багдасарян
Женщины, первый наилегчайший вес: Истела Нуньес — Виктория Дудакова
Полулегкий вес: Остин Линго — Мелкизаэл Коста
Легкий вес: Эван Элдер — Генаро Вальдес
Легчайший вес: Тайсон Нэм — Азат Максум
Легкий вес: Карл Дитон — Алекс Муньос
Женщины, легчайший вес: Эшли Эванс-Смит — Айлин Перес

Основной кард (05.00 мск)

Женщины, легчайший вес: Холли Холм — Майра Буэно Силва
Средний вес: Альберт Дураев — Чжун Ен Парк
Тяжелый вес: Уолт Харрис — Джош Парисян
Женщины, полулегкий вес: Норма Дюмон — Челси Чэндлер
Легкий вес: Оттман Азаитар — Франциско Прадо

Россияне: Виктория Дудакова дебютирует в UFC на турнире UFC Vegas 77 в Лас-Вегасе, ее соперницей станет 30-летняя бразильянка Истела Нуньес. Альберт Дураев, проведет бой с корейцем Пак Чжун Еном.

Трансляции: следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

UFC Fight Night 224

Дата: 22 июля 2023 года

Место: спортивный комплекс The O2 Arena в городе Лондоне, Англия

Расписание боев UFC Fight Night 224

Предварительный кард (19:00 мск)

Легчайший вес: Дэйви Грант — Дэниэл Маркос
Полусредний вес: Дэнни Робертс — Джонни Парсонс
Легкий вес: Марк Диакизи — Хоэль Альварес
Тяжелый вес: Джамал Поджес — Майкл Паркин
Средний вес: Брайан Барберена — Махмуд Мурадов
Женщины, легчайший вес: Кетлин Виейра — Пенни Кианзад
Легкий вес: Крис Дункан — Янал Ашмоз
Женщины, первый наилегчайший вес: Шона Бэннон — Бруна Бразил
Наилегчайший вес: Жафел Фильо — Дэниэл Барес

Основной кард (22.00 мск)

Тяжелый вес: Том Аспинэлл — Марчин Тыбура
Женщины, наилегчайший вес: Молли Маккэнн — Юлия Столяренко
Полулегкий вес: Натаниэль Вуд — Андре Фили
Средний вес: Пол Крэйг — Андре Муниз
Легкий вес: Джэй Херберт — Фарес Зиам
Полулегкий вес: Лерон Мерфи — Джошуа Кулибао

Трансляции: следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

Икрам Алискеров
Икрам Алискеров.
Фото Global Look Press

UFC 291

Дата: 29 июля 2023 года

Место: спортивная арена Vivint Arena в городе Солт-Лейк-Сити, Юта, США

Расписание боев UFC 291

Предварительный кард (19.00 мск)

Легчайший вес: Дэйви Грант — Дэниэл Маркос
Полусредний вес: Дэнни Робертс — Джонни Парсонс
Легкий вес: Марк Диакизи — Хоэль Альварес
Тяжелый вес: Джамал Поджес — Майкл Паркин
Средний вес: Брайан Барберена — Махмуд Мурадов
Женщины, легчайший вес: Кетлин Виейра — Пенни Кианзад
Легкий вес: Крис Дункан — Янал Ашмоз
Женщины, первый наилегчайший вес: Шона Бэннон — Бруна Бразил
Наилегчайший вес: Жафел Фильо — Дэниэл Барес

Основной кард (22.00 мск)

Тяжелый вес: Том Аспинэлл — Марчин Тыбура
Женщины, наилегчайший вес: Молли Маккэнн — Юлия Столяренко
Полулегкий вес: Натаниэль Вуд — Андре Фили
Средний вес: Пол Крэйг — Андре Муниз
Легкий вес: Джэй Херберт — Фарес Зиам
Полулегкий вес: Лерон Мерфи — Джошуа Кулибао

Россияне: 30-летний средневес Икрам Алискеров (14-1) проведет второй бой в UFC против пятого номера рейтинга среднего веса Пауло Косты (14-2). Еще один российский боец среднего веса Роман Копылов (10-2) проведет пятый бой в UFC против бразильца Клаудио Рибейро (11-3).

Трансляции: следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.

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