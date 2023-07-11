UFC: турниры в июле 2023-го, даты и главные бои

Каждый турнир UFC состоит из нескольких боев. Они составляют так называемый файт-кард, который делится на «предварительный», где чаще выступают начинающие или менее популярные бойцы, и «главный» или «основной кард».
Дата: 1 июля 2023 года
Место: спортивный комплекс UFC Apex в городе Энтерпрайз (Лас-Вегас), штат Невада, США.
Предварительный кард
В предварительном карде значилось два поединка с участием россиян. Соперницей Яны Сантос стала бразильянка Кэрол Роза, а Ринат Фахретдинов провел бой против американца Кевина Ли.
Тяжелый вес: Александр Романов победил Благоя Иванова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Женщины, наилегчайший вес: Луана Каролина победила Ивану Петрович единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Легкий вес: Элвис Бреннер победил Гурама Кутателадзе техническим нокаутом (удары руками), 3:17, раунд 3.
Женщины, полулегкий вес: Карол Роса победила Яну Сантос раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).
Полулегкий вес: Джоандерсон Брито победил Уэстина Уилсона нокаутом (удары руками), 2:54, раунд 1.
Полусредний вес: Ринат Фахретдинов победил Кевина Ли технической сдачей соперника (удушение гильотиной), 0:55, раунд 1.
Основной кард
Американский боец Шон Стриклэнд провел бой с россиянином Абусупьяном Магомедовым. Боец живет в Германии и представляет в UFC именно ее, но имеет только российский паспорт.
Средний вес: Нурсултон Рузибоев победил Бруно Феррейру нокаутом (удары руками), 1:17, раунд 1.
Легкий вес: Бенуа Сент-Дени победил Исмаэля Бонфима сдачей соперника (удушение гильотиной), 4:48, раунд 1.
Женщины, наилегчайший вес: Ариани Липски победила Мелиссу Гатто раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).
Полусредний вес: Майкл Моралес победил Макса Гриффина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Легкий вес: Грант Доусон победил Дамира Исмагулова единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).
Средний вес: Шон Стриклэнд победил Абусупияна Магомедова техническим нокаутом (удары руками), 4:20, раунд 2.
Трансляции: следить за турниром можно было на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.
Дата: 9 июля 2023 года
Место: спортивный комплекс T-Mobile Arena в городе Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Предварительный кард
Легкий вес: Эстебан Рибович победил Камуэлу Кирка единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Наилегчайший вес: Хесус Агилар победил Шеннона Росса нокаутом (удар рукой), 0:17, раунд 1.
Легчайший вес: Кэмерон Саайман победил Терренса Митчелла техническим нокаутом (удары руками), 3:10, раунд 1.
Полутяжелый вес: Витор Петрино победил Марчина Прачнио сдачей соперника (удушение треугольником руками), 3:42, раунд 3.
Полутяжелый вес: Алонзо Мэнифилд победил Джима Крута сдачей соперника (удушение гильотиной), 1:55, раунд 2.
Женщины, первый наилегчайший вес: Дениз Гомес победила Язмин Хауреги техническим нокаутом (удары руками), 0:20, раунд 1.
Промежуточный вес, до 59 кг: Тацуро Тайра победил Эдгара Чайреса единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-27).
Полусредний вес: Робби Лоулер победил Нико Прайса нокаутом (удары руками), 0:38, раунд 1.
Основной кард
Средний вес: Бо Никал победил Валентайна Вудберна техническим нокаутом (удары руками), 0:38, раунд 1.
Промежуточный вес, до 71,7 кг: Дэн Хукер победил Джалина Тернера раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28).
Средний вес: Дрикус Дю Плесси победил Роберта Уиттакера техническим нокаутом (удары руками), 2:23, раунд 2.
Наилегчайший вес, титульный бой: Алешандре Пантожа (новый чемпион) победил Брэндона Морено раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47);
Полулегкий вес, титульный бой: Александр Волкановски (чемпион) победил Яира Родригеса техническим нокаутом (удары руками), 4:19, раунд 3.
Трансляции: следить за турниром можно было на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.
Дата: 15 июля 2023 года
Место: спортивный комплекс UFC Apex"в городе Энтерпрайзе (Лас-Вегас), штат Невада, США
Предварительный кард (начало 02.00 мск)
Легкий вес: Терренс Маккинни — Назим Садыхов
Полулегкий вес: Такер Лутц — Мельсик Багдасарян
Женщины, первый наилегчайший вес: Истела Нуньес — Виктория Дудакова
Полулегкий вес: Остин Линго — Мелкизаэл Коста
Легкий вес: Эван Элдер — Генаро Вальдес
Легчайший вес: Тайсон Нэм — Азат Максум
Легкий вес: Карл Дитон — Алекс Муньос
Женщины, легчайший вес: Эшли Эванс-Смит — Айлин Перес
Основной кард (05.00 мск)
Женщины, легчайший вес: Холли Холм — Майра Буэно Силва
Средний вес: Альберт Дураев — Чжун Ен Парк
Тяжелый вес: Уолт Харрис — Джош Парисян
Женщины, полулегкий вес: Норма Дюмон — Челси Чэндлер
Легкий вес: Оттман Азаитар — Франциско Прадо
Россияне: Виктория Дудакова дебютирует в UFC на турнире UFC Vegas 77 в Лас-Вегасе, ее соперницей станет 30-летняя бразильянка Истела Нуньес. Альберт Дураев, проведет бой с корейцем Пак Чжун Еном.
Трансляции: следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.
Дата: 22 июля 2023 года
Место: спортивный комплекс The O2 Arena в городе Лондоне, Англия
Предварительный кард (19:00 мск)
Легчайший вес: Дэйви Грант — Дэниэл Маркос
Полусредний вес: Дэнни Робертс — Джонни Парсонс
Легкий вес: Марк Диакизи — Хоэль Альварес
Тяжелый вес: Джамал Поджес — Майкл Паркин
Средний вес: Брайан Барберена — Махмуд Мурадов
Женщины, легчайший вес: Кетлин Виейра — Пенни Кианзад
Легкий вес: Крис Дункан — Янал Ашмоз
Женщины, первый наилегчайший вес: Шона Бэннон — Бруна Бразил
Наилегчайший вес: Жафел Фильо — Дэниэл Барес
Основной кард (22.00 мск)
Тяжелый вес: Том Аспинэлл — Марчин Тыбура
Женщины, наилегчайший вес: Молли Маккэнн — Юлия Столяренко
Полулегкий вес: Натаниэль Вуд — Андре Фили
Средний вес: Пол Крэйг — Андре Муниз
Легкий вес: Джэй Херберт — Фарес Зиам
Полулегкий вес: Лерон Мерфи — Джошуа Кулибао
Трансляции: следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.
Дата: 29 июля 2023 года
Место: спортивная арена Vivint Arena в городе Солт-Лейк-Сити, Юта, США
Предварительный кард (19.00 мск)
Легчайший вес: Дэйви Грант — Дэниэл Маркос
Полусредний вес: Дэнни Робертс — Джонни Парсонс
Легкий вес: Марк Диакизи — Хоэль Альварес
Тяжелый вес: Джамал Поджес — Майкл Паркин
Средний вес: Брайан Барберена — Махмуд Мурадов
Женщины, легчайший вес: Кетлин Виейра — Пенни Кианзад
Легкий вес: Крис Дункан — Янал Ашмоз
Женщины, первый наилегчайший вес: Шона Бэннон — Бруна Бразил
Наилегчайший вес: Жафел Фильо — Дэниэл Барес
Основной кард (22.00 мск)
Тяжелый вес: Том Аспинэлл — Марчин Тыбура
Женщины, наилегчайший вес: Молли Маккэнн — Юлия Столяренко
Полулегкий вес: Натаниэль Вуд — Андре Фили
Средний вес: Пол Крэйг — Андре Муниз
Легкий вес: Джэй Херберт — Фарес Зиам
Полулегкий вес: Лерон Мерфи — Джошуа Кулибао
Россияне: 30-летний средневес Икрам Алискеров (14-1) проведет второй бой в UFC против пятого номера рейтинга среднего веса Пауло Косты (14-2). Еще один российский боец среднего веса Роман Копылов (10-2) проведет пятый бой в UFC против бразильца Клаудио Рибейро (11-3).
Трансляции: следить за турниром можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ» и в официальном приложении UFC Fight Pass.