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Сегодня, 18:00

UFC Ян — Двалишвили, Волков — Романов: во сколько начнется прямая трансляция боев

Иван Торопцев
Корреспондент
Петр Ян.
Фото AFP
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В ночь c 11 на 12 марта в концертном зале The Theater at Virgin Hotels в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 221.

Главным поединком турнира станет бой россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили, в со-главном событии вечера в октагон выйдет еще один представитель России Александр Волков и молдаванин Александр Романов.

Бои основного карда турнира UFC Fight Night 221 начнутся ориентировочно в 2.00 (по московскому времени). Поединок Волкова начнется около 4.00, а бой Яна — в 4.30.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец», сайт matchtv.ru и платформа UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили. Петр Ян против Мераба Двалишвили на UFC Fight Night: основная информация

Александр Волков (единоборства)
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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