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Сегодня, 13:00

Кремлев — о споре с Емельяненко на трезвый образ жизни: «К сожалению, Александр проиграл»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Емельяненко.
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил, что тяжеловес Александр Емельяненко проиграл спор на квартиру. В начале года Кремлев пообещал подарить Емельяненко квартиру, если боец год не будет употреблять алкоголь.

«Александр спор проиграл, к сожалению, — сообщил Кремлев «СЭ» на Международном боксерском форуме IBA в Дубае. — Но я желаю ему удачи. Надеюсь все-таки он выбрал правильный путь и все у него хорошо».

Следующий бой с участием Емельяненко состоится на турнире в Ингушетии 21 декабря. Соперник пока не объявлен.

Александр Емельяненко
Умар Кремлев
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