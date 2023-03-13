Умар Нурмагомедов бросил вызов Мерабу Двалишвили: «Белая папаха против черной папахи»

11-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) опубликовал фан-постер его боя с третьим номером рейтинга Мерабом Двалишвили (16-4). При этом он ответил на пост полусредневеса Гилберта Бернса (21-5), который написал: «Мераб против Умара! Кто выиграет?» «Мне нравится эта идея», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Также после боя Двалишвили и Петра Яна (16-5) Нурмагомедов сказал: «Я думаю, белая папаха против черной папахи было бы очень интересно. Надеюсь, они примут этот бой».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Нурмагомедов победил Раони Барселоса (17-4) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.