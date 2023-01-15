Умар Нурмагомедов о победе нокаутом над Барселосом: «Безумие, даже не понял, как это произошло»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе (США).

«Я немного нехорошо себя чувствую [из-за добивающего удара], потому что я не видел, что он уже в нокауте и нанес добивающий удар. Я как-то быстро его выбросил, эмоционально... Я сказал ему: «Прости». Поэтому чувствую себя нехорошо из-за победы. Хотя я счастлив выиграть. Первый раз в жизни я оформил [чистый] нокаут. Безумие какое-то, даже не понял, как это произошло.

Что дальше? Март. Я буду готов в марте. Я обращался ко всем ребятам в этом дивизионе, но они молчат, где вы, парни? Я здесь, в клетке. Март, четвертое число, я буду готов. Хочу сказать спасибо моему отцу, моему брату, моим дядькам, моему тренеру Касуму, моему брату Али, моей школе Нурмагомедовых. Хабиб, брат, Салам Алейкум!»

Победа над Барселосом стала для 27-летнего Нурмагомедова 16-й в карьере, он еще не потерпел ни одного поражения в ММА.