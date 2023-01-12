Умар Нурмагомедов назвал нового лидера в команде Хабиба

Сегодня, 14:02
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, кто возглавит команду Хабиба Нурмагомедова после его ухода из смешанных единоборств.
«Теперь эта ответственность ложится на Ислама Махачева. Так как он чемпион UFC и теперь лидерство в команде он будет на себе нести. Это его ноша. Хабиб на самом деле — достаточно жесткий наставник, не прощает прогулов — ты должен стабильно тренироваться, но в команде уже все профессионалы, все выступают на высшем уровне, и нет того, кого нужно будет гонять из-под палки. Каждый знает, чего хочет, к чему идет, и поэтому в команде все сохраняется. Единственное, Хабиб будет больше времени проводить дома, заниматься собой и семьей», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.
31-летний Махачев является чемпионом UFC в легком весе. 1 февраля он проведет защиту титула против австралийца Алекса Волкановски.