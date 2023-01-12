Умар Нурмагомедов назвал нового лидера в команде Хабиба

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, кто возглавит команду Хабиба Нурмагомедова после его ухода из смешанных единоборств.

«Теперь эта ответственность ложится на Ислама Махачева. Так как он чемпион UFC и теперь лидерство в команде он будет на себе нести. Это его ноша. Хабиб на самом деле — достаточно жесткий наставник, не прощает прогулов — ты должен стабильно тренироваться, но в команде уже все профессионалы, все выступают на высшем уровне, и нет того, кого нужно будет гонять из-под палки. Каждый знает, чего хочет, к чему идет, и поэтому в команде все сохраняется. Единственное, Хабиб будет больше времени проводить дома, заниматься собой и семьей», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

31-летний Махачев является чемпионом UFC в легком весе. 1 февраля он проведет защиту титула против австралийца Алекса Волкановски.