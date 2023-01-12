Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:02

Умар Нурмагомедов назвал нового лидера в команде Хабиба

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, кто возглавит команду Хабиба Нурмагомедова после его ухода из смешанных единоборств.

«Теперь эта ответственность ложится на Ислама Махачева. Так как он чемпион UFC и теперь лидерство в команде он будет на себе нести. Это его ноша. Хабиб на самом деле — достаточно жесткий наставник, не прощает прогулов — ты должен стабильно тренироваться, но в команде уже все профессионалы, все выступают на высшем уровне, и нет того, кого нужно будет гонять из-под палки. Каждый знает, чего хочет, к чему идет, и поэтому в команде все сохраняется. Единственное, Хабиб будет больше времени проводить дома, заниматься собой и семьей», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

31-летний Махачев является чемпионом UFC в легком весе. 1 февраля он проведет защиту титула против австралийца Алекса Волкановски.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2023-01-12-umar-nurmagomedov-nazval-novogo-lidera-komandy-khabiba
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
Читайте также
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
Песков прокомментировал сообщения о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной
В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара
Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Умар Нурмагомедов: «Махачев финиширует Волкановски»
Джон Аник: «Отсутствие Хабиба в углу Махачева не будет критичным»
Дэн Хукер похвалил Махачева: «Многие сомневались, что он будет часто защищать свой пояс»
Дэн Иге дал совет Волкановски на бой с Махачевым
Дастин Порье назвал важный фактор в бою Махачева и Волкановски
Кори Сэндхэген: «В бою Махачева и Волкановски буду болеть за Алекса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фернанд Лопес: «Нассрудин Имавов — это кавказец 2.0»

Пол Крэйг хочет подраться с Энтони Смитом на UFC 286 в Лондоне