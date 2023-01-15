Умар Нурмагомедов: «Хабиб смотрел мой бой вместе с моим отцом»

Умар Нурмагомедов рассказал о реакции Хабиба на его победу в UFC

27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) подтвердил, что экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (29-0) поздравил его с победой на UFC Fight Night 217.

«Да, я разговаривал с ним [Хабибом]. Он смотрел бой вместе с моим отцом и моими дядями. Они поздравили меня. [Хабиб] сказал, что мы поговорим, когда я вернусь», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.