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Сегодня, 05:13

Умар Нурмагомедов: «По-прежнему считаю, что у меня нет нокаутирующей силы»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Fight Night 217.

Нурмагомедов нокаутировал соперника за 20 секунд до конца первого раунда.

«Это [решающий удар] 100 процентов на автомате. Я, знаешь, что... я хотел встретить его коленом, и когда не попал коленом, я на выходе... Вот сейчас я эту картину собираю, я видел, что он на меня прет, он на колено среагировал, и я его ударил.
Я до сих пор не считаю, что у меня есть нокаутирующая мощь, просто он не увидел этот удар. Легкий удар, который ты не видишь, ты на него реагируешь вот так. Я до сих пор не считаю, что у меня есть такая сила. Я пропустил 13 ударов? Я три почувствовал. Именно в области лица 1 или 2 удара я почувствовал. Они, наверное, ноги ему посчитали, но ноги в блок были, как их можно считать? Не знаю, почему посчитали», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

У 26-летнего Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе, 16 побед в 16 поединках по правилам ММА.

Умар Нурмагомедов после победы над Раони Барселосом. Умар Нурмагомедов вырубил жесткого соперника уже в 1-м раунде! Хабиб в углу не понадобился

Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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