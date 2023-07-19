Умар Нурмагомедов снялся с боя против Кори Сэндхагена

Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (16-0) снялся с поединка против американца Кори Сэндхагена, сообщает The Scmozone.

Причина вылета Нурмагомедова не уточняется. По данным источника, UFC ищет соперника Сандхагену на ту же дату.

Поединок Нурмагомедова и Сэндхагена должен был возглавить турнир UFC в Нэшвилле (США) 5 августа.

27-летний Нурмагомедов выиграл все 16 поединок в профессиональной карьере, он идет на 11-й строчке рейтинга UFC в легчайшем весе. Нурмагомедова и Сэндхагена должен был возглавить турнир UFC в Нэшвилле (США) 5 августа.