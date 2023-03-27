Умар Нурмагомедов: «UFC предложили мне бой против Двалишвили 13 мая»

11-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) сообщил, что матчмейкеры предложили ему бой против Мераба Двалишвили (16-4), однако грузинский боец получил травму.

«UFC, Дана Уайт предлагают мне главный бой на 13 мая против Мераба. Я согласен, но у него травма, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Как бы то ни было, я жду возможности разделить с ним октагон в июне или июле», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.