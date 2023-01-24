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Сегодня, 15:55

Умар Нурмагомедов: «UFC ищет мне соперника, но никто не хочет со мной драться»

Давид Хачатрян
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27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (16-0) заявил, что у матчмейкеров лиги возникли проблемы при поиске для него нового соперника.

«UFC ищет для меня соперника. Никто не хочет со мной драться. Я же просто человек, — написал Нурмагомедов в Twitter. — Эй, Монтел Джексон! Ты хороший борец, мы могли бы провести отличный бой. Если ты меня победишь, у тебя будет шанс залететь в топ-10».

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Умар Нурмагомедов
UFC
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