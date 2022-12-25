Умер член Зала славы UFC Стефан Боннар

Американский боец, член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет, сообщает официальный сайт промоушена.

В заявлении на сайте UFC сообщается, что он умер в четверг, 22 декабря из-за проблем с сердцем.

«Стефан Боннар был одним из самых важных бойцов для нас. Его поединок с Форрестом Гриффином изменил спорт навсегда. Фанаты любили Стефана, и он всегда выкладывался ради них по максимуму. Нам будет не хватать Стефана», — заявил президент UFC Дана Уайт.

Боннар выступал в ММА с 2001 по 2014 год, он является финалистом первого сезона реалити-шоу производства UFC «The Ultimate Fighter». Всего у бойца 15 побед и 9 поражений в профессиональной карьере. Он был включен в зал славы UFC в июле 2013 года.

После завершения карьеры в ММА Боннар занялся рестлингом. Он выступал в лигах Independent Circuit и Impact Wrestling.