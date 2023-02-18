USADA не будет расследовать обвинения в отношении Махачева

Американское антидопинговое агентство (USADA) не будет расследовать обвинения в отношении Ислама Махачева.

Ранее австралиец Александр Волкановски и новозеландский боец Дэн Хукер обвинили Махачева в приеме запрещенных препаратов.

«Мы не будем расследовать что-либо в отношении Махачева. К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил», — сказал собеседник ТАСС.

12 февраля на турнире UFC 284, который прошел в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона в легком весе.

Махачев провел первый бой в UFC в мае 2015 года. Всего у него 13 побед и 1 поражение в промоушене, он стал чемпионом в легком весе в октябре 2022 года, когда выиграл у бразильца Чарльза Оливейры.

Всего на счету 31-летнего россиянина 24 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА.