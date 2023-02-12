Усман Нурмагомедов обратился к Махачеву после победы над Волкановски

Чемпион легкого веса Bellator Усман Нурмагомедов поздравил обладателя титула в легком дивизионе UFC и своего одноклубника Ислама Махачева с победой над Александром Волкановски.

«Лучший боец планеты. Это был отличный бой, самый конкурентный бой за всю карьеру Ислама, но без такой конкуренции не бывает и роста. Поздравляю тебя чемп, король P4P. Может, тебе прицелиться на еще один пояс?» — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

12 февраля утром по московскому времени Махачев победил Александра Волкановски единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 284 в австралийском Перте и защитил пояс в легком весе.