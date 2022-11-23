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23 ноября, 19:20

Усман Нурмагомедов ответил, кого видит следующим соперником в Bellator

Отдел единоборств «СЭ»
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Российский чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов назвал бойцов, с которыми может подраться в следующем поединке.

«Там есть Тофик Мустафаев, есть Бенсон Хендерсон, который тоже идет на трех или четырех победах. Александр Шаблий тоже есть. Мне лично нет такой большой разницы, с кем драться. Я с любым подерусь», — сказал Нурмагомедов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

18 ноября Усман Нурмагомедов провел поединок с Патрики Фрейре и победил единогласным решением судей, завоевав пояс Bellator в легком дивизионе.

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