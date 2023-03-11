Усман Нурмагомедов прокомментировал свою победу над Хендерсоном

Российский боец Усман Нурмагомедов прокомментировал свою победу над американцем Бенсоном Хендерсоном на турнире Bellator 292.

«Больше всего рад тому, что везу свой пояс в Дагестан и одену его на плечо отца. Большое Баркала всем, кто болел и переживал, много работы впереди. Увидимся скоро», — написал Нурмагомедов в соцсети.

На турнире Bellator 292, который завершился в ночь на 11 марта в США, Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приемом в первом раунде. Американец после поражения завершил карьеру. Теперь на счету Усмана 17 побед и 0 поражений в ММА.