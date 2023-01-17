Усман Нурмагомедов: «Умар привел меня в спорт, и все, что я делаю — это просто повторяю за ним»

Непобежденный чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (16-0) прокомментировал видео, на котором его брат Умар Нурмагомедов (16-0) говорит, что Усман лучше него по всем аспектам.

«Я с этим не соглашусь. Он привел меня в спорт, и все, что я делаю — это просто повторяю за ним. Он в миллионы раз лучше меня. Во всех аспектах», — написал Усман в соцсетях.

Умар нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Усман стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре (24-11) 18 ноября 2022-го на Bellator 288 в Чикаго, США.