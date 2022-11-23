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23 ноября, 19:50

«Большой разницы нет». Усман Нурмагомедов — о запрете российского флага в Bellator

Усман Нурмагомедов высказался о запрете российского флага в Bellator
Отдел единоборств «СЭ»
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Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов поделился мнением о том факте, что промоушен не позволяет российским бойцам выходить под триколором.

— Перед боем ты говорил, что два пояса Bellator улетят в Россию, но российские флаги не ставят даже в инфографику.

— Они могут ставить, могут не ставить. Это, возможно, их расстраивает, что пояса летят в Россию. А так факт, что пояса в России, ставят они флаги или нет.

— А тебя огорчает, что они не ставят флаг?

— Нет, такой особо большой разницы не играет это. Главное, что мы в России, — сказал Нурмагомедов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

18 ноября Усман Нурмагомедов провел поединок с Патрики Фрейре и победил единогласным решением судей, завоевав пояс Bellator в легком дивизионе.

Усман Нурмагомедов
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