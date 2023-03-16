0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:07

Камару Усман: «Я заберу у Эдвардса титул и душу»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-2) уверен, что в трилогии он будет доминировать над действующим чемпионом Леоном Эдвардсом (20-3).

«Я думаю, даже Леон позабыл, что происходило в нашем бою до этого удара ногой, — сказал Усман Sports Illustrated. — Я выйду и напомню ему, кто он есть. Он второй парень в дивизионе. Пришло время показать миру, почему я лучший.
Я лучший полусредневес в мире. Сейчас у меня нет пояса, но даже парень с поясом понимает, что я лучший боец. В эту субботу у меня будет шанс выйти на бой и доказать это. Даже после потери пояса мой настрой остался прежним. Я хочу доминировать и избивать своего соперника. Таков мой план на субботу.
Леон не понимает, насколько сложно провести первую защиту титула. И он должен сделать это дома, его семья будет сидеть рядом с октагоном. Ему придется драться против парня, который доминировал над ним семь из восьми раундов. Леону придется потрудиться.
Я хочу забрать его титул. Я хочу забрать его душу. Я бы с удовольствием сделал и то, и другое. Я всегда хочу, чтобы мои соперники после боя говорили: «Я больше никогда не хочу драться с этим парнем». Пришло время преподать Леону урок».

Эдвардс и Усман подерутся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания. Бой станет главным событием вечера.

0
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камару Усман посоветовал Дрикусу дю Плесси не называть себя африканцем