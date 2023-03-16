Камару Усман: «Я заберу у Эдвардса титул и душу»

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-2) уверен, что в трилогии он будет доминировать над действующим чемпионом Леоном Эдвардсом (20-3).

«Я думаю, даже Леон позабыл, что происходило в нашем бою до этого удара ногой, — сказал Усман Sports Illustrated. — Я выйду и напомню ему, кто он есть. Он второй парень в дивизионе. Пришло время показать миру, почему я лучший.

Я лучший полусредневес в мире. Сейчас у меня нет пояса, но даже парень с поясом понимает, что я лучший боец. В эту субботу у меня будет шанс выйти на бой и доказать это. Даже после потери пояса мой настрой остался прежним. Я хочу доминировать и избивать своего соперника. Таков мой план на субботу.

Леон не понимает, насколько сложно провести первую защиту титула. И он должен сделать это дома, его семья будет сидеть рядом с октагоном. Ему придется драться против парня, который доминировал над ним семь из восьми раундов. Леону придется потрудиться.

Я хочу забрать его титул. Я хочу забрать его душу. Я бы с удовольствием сделал и то, и другое. Я всегда хочу, чтобы мои соперники после боя говорили: «Я больше никогда не хочу драться с этим парнем». Пришло время преподать Леону урок».

Эдвардс и Усман подерутся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания. Бой станет главным событием вечера.