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12 декабря, 22:58

Боец UFC Кахрамонов: «Меня бесит Саид Нурмагомедов, хочу выбить из него все дерьмо»

Кахрамонов раскритиковал Саида Нурмагомедова перед боем на турнире UFC Fight Nights
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Узбекский боец UFC Саид-Йокуб Кахрамонов раскритиковал россиянина Саида Нурмагомедова перед боем на турнире UFC Fight Nights.

«Этот парень как привидение, он ничего не постит в соцсетях. Из-за этого этот парень меня очень сильно бесит, я хочу выбить из него все дерьмо. Бро, ты ведешь себя так, будто не хочешь боя со мной. Это какое-то дерьмо, прояви хоть немного интереса к бою. Как ты провел семь или восемь боев в UFC (шесть — прим. «СЭ») и до сих пор бьешься в прелимах? Я хочу драться в мейн-карде, вот почему я принял этот бой. Я раскачиваю этот бой больше, чем он, прямо как перед боем с Ронни [Лоуренсом]. Эти засранцы ничего не публикуют, что с вами происходит, парни? И вы жалуетесь на гонорары. Конечно, они не будут вам платить, засранцы, потому что вы не делаете ничего, чтобы помочь промоушену. Что касается меня, я думаю об этом постоянно, публикую что-то о поединке.

У меня нет уважения, мне насрать на этого парня. Он вообще мне не близок, я имею в виду, что он из России, и у меня нет связи с этими людьми. Одинаковые культуры... Это две разные культуры. Для меня это просто еще один парень. Но люди видят, что мы из этих регионов, и очевидно, они думают по-другому, потому что они не бойцы. Они думают: «О, зачем такой матч-ап?» А я такой: «Почему нет?» Это приблизит меня к топ-15. Я побью этого чувака и в следующий понедельник войду в топ-15. Легко", — сказал Кахрамонов в интервью на YouTube-канале Джеймса Линча.

Саид-Йокуб Кахрамонов и Саид Нурмагомедов проведут поединок 18 декабря. Узбекистанец провел в UFC два боя одержал две победы, россиянин победил пять раз в шести боях.

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