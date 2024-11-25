В 2025 году Россия может принять чемпионат мира по ММА

Президент Международной федерации ММА Виктор Дроздов сообщил, что чемпионат мира по смешанным единоборствам 2025 года может пройти в России.

«Мы довольны проведением первого чемпионата мира под эгидой созданной федерации. Следующий турнир может пройти в России, рассматриваются несколько вариантов. Российские спортсмены также будут выступать под флагом и с гимном страны, это не обсуждается», — цитирует Дроздова ТАСС.

С 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске прошел первый чемпионат мира по ММА под эгидой новой международной федерации. Российские спортсмены, выступавшие под национальным флагом и с гимном страны, получили 14 золотых медалей.